İzmir Büyükşehir’in vergi borçları Soyer’den kalmış

İZMİR Kordon Vergi Dairesi'nin vergi borcu olan mükelleflerin listesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN ve İZENERJİ'nin de yer alması kentte gündem olmuştu. Söz konusu listeyle ilgili Büyükşehir'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Her iki iştirakimize ait borçlar personel maaş giderlerinden kaynaklanmaktadır ve ağırlıklı olarak şehir'den 2023 ve öncesinden bu döneme intikal etmiş bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama ile vergi borçlarının Tunç Soyer döneminden kaldığına işaret edildi.