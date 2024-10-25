İzmir’de 5 canın gittiği patlamada ’gaz kaçağı tespiti’

Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde, 30 Haziran'da saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. Patlamanın olduğu binada ciddi hasar oluşurken, diğerlerinde cam kırıkları ve çerçeveler zarar gördü. İhbarla olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi. Olayın ardından restoranda bulunan malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.