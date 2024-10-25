İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...