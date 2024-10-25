  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 25 Ekim Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

9:00 - 17:01
BAYINDIR / İZMİR
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )

11:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Birlik
Koşukavak

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Çağdaş

13:10 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

13:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( İrfan Boyuer Sk. )

10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet
Ahmetbeyli

12:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli

10:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler

10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA