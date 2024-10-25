İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 17:01
BAYINDIR / İZMİR
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )
11:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Birlik
Koşukavak
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Çağdaş
13:10 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
13:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( İrfan Boyuer Sk. )
10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet
Ahmetbeyli
12:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
10:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler
10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık