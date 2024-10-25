İzmir’de sendikadan grev kararı: Çeşme'de haklarını alamayan işçiler ayaklandı!

Son dakika İzmir haberleri... DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Çeşme Belediyesi arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi süreci, birçok belediyede olduğu gibi tıkanma noktasına geldi. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika işyerine grev ilanı astı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası uzlaşma sağlanamaması durumunda 15 Kasım'da greve gideceklerini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada "İzmir'in en pahalı ilçesi olan Çeşme'de yaz sezonu boyunca ve hafta sonları tatil yapan sayıları milyonu bulan insanlara hizmet eden, yolunu yapan, çöpünü toplayan, belediye binalarında güler yüzle hizmet eden değerli yoldaşlarım... Çeşme Belediyesi ve şirketlerinde 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.