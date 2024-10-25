Karaburun Belediyesi 6 yıldır kaçak katı yıkmıyor

İzmir Karaburun'daki bir sitede oturan Cavit Balcı, bitişiğindeki dubleks evde yaşayan komşusu Firaze H.'nin 2018 yılında ortak bahçe duvarlarını da kullanarak kaçak kat çıktığı gerekçesi ile mahkemeye ve belediyeye şikayette bulundu. Mahkeme binadaki ruhsata aykırı yapının yıkılmasını hükmetti.

Belediye de iki kez kaçak katın yıkımı için karar aldı ancak aradan 6 yıl geçmesine rağmen 'Hali hazırda 900 civarında yıkım var. Sıraya koyduk' diyerek kaçak katı bir türlü yıkmadı.

Cavit Balcı, komşusunun duvarları kullanarak kaçak kat çıkması üzerine şikayette bulundu. Ancak belediye bu dava için sıranın gelmediğini söyledi

'SIRAYA ALDIK' BAHANESİ

Kösedere Mahallesi, Kültür ve Teknik Öğretmenler Kooperatifi Sitesi'nde 24 yıldır yaşayan Cavit Balcı'nın şikayetinden bir sonuç çıkmazken, Balcı bu kez Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme imar kanuna aykırı olarak kaçak yapı inşa ettiği belirlenen Firaze H.'ye 1 yıl hapis cezası ile idari para cezası verip, Karaburun Belediyesi'ne 'Ruhsatsız katı yıkın' diye yazı gönderdi.

Kaçak yapıya belediyenin neden göz yumduğuna anlam veremeyen Balcı, tekrar belediyeye başvurarak mahkeme kararına rağmen neden yıkımın gerçekleşmediğini sordu. Belediye yetkilileri ise, binadaki kaçak katın yıkımını sıraya aldıklarını ancak halihazırda 900 civarında yıkımı gerçekleştirilecek dosya bulunduğunu belirten ilginç bir cevap verdi. Cavit Balcı, "7 yıl olacak, belediye hala 'Sıraya aldık' bahanesine sığınıyor" diye konuştu.