Fatura ödemek için banka hesabına girdi hayatının şokunu yaşadı! Hesabına yanlışlıkla 23 milyon lira yattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, 23 Ekim sabahı doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabına 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası'nın yatırıldığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti. Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi.

Aklının bulandırılmasını istemediği için durumu önceden kimseye söylemediğini aktaran Özkan Aydik, bankaya parayı iade ettikten sonra durumu ailesine ve komşusuna izah etti. Büyük tedirginlik yaşayan Özkan Aydik, komşusu Uğur Karaca'nın tavsiyesi üzerine durumu kamuoyuna da açıklamak istedi. Dürüst vatandaş, daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.