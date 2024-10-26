İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ekim Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran
11:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur
11:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Ayaskent
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt ( Burak Reis 5141. Sk. )
Barbaros ( 5223. Sk. )
9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın
Peker
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
9:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( Demirayaklar DEMİRAYAKLAR )
10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Arpaseki ( Arpaseki Köyü Arpaseki Köyü İç Yolu Dilek Kenar Mezarlıkbaşı Sumaklı Ulu Önder )
Aziziye ( Aziziye Köyü Aziziye Köyü İç Yolu )
Hamzahocalı ( Cumali Köyü İçi Yolu )
13:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Yenişehir ( 1019. Sk. )
Halkapınar
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniköy ( Küsküt küme evleri KÜSKÜT )
Kayaköy
İlkkurşun
Sekiköy ( küsküt küme evleri )
9:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )