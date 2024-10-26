Karşıyaka Belediyesi’nde taciz skandalı

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi. Belediye'nin Spor Daire Başkanlığı'nda çalışan memur H.D, Başkan Yardımcısı Berkhan A. ve Spor İşleri Müdürü Cenk K'nın kendisini taciz ettiğini anlatması üzerine 2 kadın personel daha benzer iddialarda bulundu. Mağdurlar soluğu Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın odasında aldı.

'KANITINIZ VAR MI?'

Spor Daire İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan devlet memuru H.D, S.Y. ve G.M. isimli üç personel Başkan Yıldız Ünsal'la görüşmek için Özel Kalem Müdürlüğünden randevü aldılar. Karşıyaka Belediyesi Spor Dairesi'nde görev yapan biri memur üç kadını büyük dikkatle dinleyen Başkan Ünsal'ın iddiaya göre olayın çok ciddi olduğunu belirtip 'Kanıtınız var mı?' diye sorduğu öğrenildi. İddialar karşısında şoke olan Başkan Ünsal, personelinin dinlettiği ses kayıtları ve kanıt olarak gösterdiği whatsapp mesajları üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediyede çalışan hemcinslerine karşı yapılan taciz skandalı sonrası, kanıtları da görüp ikna olan Başkan Ünsal, Başkan Yardımcısı Berkhan A'nın görevine flaş bir kararla son verirken, Spor Daire Başkanlığı'nda Müdür olan Cenk K'yı da açığa aldığını duyurdu. Berkhan A. ve Cenk K. ile ilgili üç kadın çalışanın şikayette bulunmasının ardından şikayete teftiş kurulunun soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma sonucunun 10 gün içerisinde belli olacağı belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın iki ismi de görevden aldığını açıklaması ilçede ve CHP'de şok etkisi yarattı. Taciz iddialarıyla gündeme gelen H. M. konunun Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne intikal ettiğini belirterek konuşmak istemedi. Kadın Meclisi'nden çıkacak karar göre açıklama yapacağını belirten H. M. soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ise taciz skandalı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Köse, yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Belediyesinde skandallar bitmiyor. Taciz skandalıyla çalkalanan Belediye Dallas Dizisine döndü. Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, 'Benim tek seçim vaadim çöpleri temizlemek' dedi ancak Karşıyaka çöpten geçilmiyor. Maaşlarını alamayan işçilerin sorunları hala çözülememişken, beş aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar eyleme hazırlanıyor" dedi.

'HALK NASIL GÜVENECEK?'

Köse, "İşten haksız olarak çıkarılan işçiler hala eylemlerine devam ediyor. Şimdi de Karşıyaka Belediyesi taciz ve yasak aşk skandallarıyla çalkalanıyor, Karşıyaka Belediyesi adeta Dallas dizisini geçti. Belediye Başkan Yardımcısı ve Spor Müdürü görevden alındı. Karşıyaka halkı, çocuklarını Belediye'nin spor birimlerine nasıl gönderecekler şimdi! Devletin kurumuna güven duymayacaklar artık.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Karşıyaka Belediyesi'nin son zamanlar da yaptığı ihaleleri de değerlendiren Köse, "İhalelerin Kadıköy'den, Pendik'ten, Tokat'tan, Aksaray'dan, Konya'dan gelen şirketlerde kaldığını görüyoruz. Anladığımız kadarıyla İzmir'de bu ihalelere girecek şirket bulamıyorlar. Bu bize 2 şey düşündürüyor. Birincisi İzmirli şirketler Belediye'nin finans yapısına güvenmiyor. İkincisi ise özel ilişkilerle ihale dağıtılıyor. Öyle ya Tokat Turhal'dan gelip 2 buçuk milyonluk ihaleyi alan şirketin sahibi, CHP'nin eski belediye başkan adayı. Sayın Belediye Başkanı Ünsal, meclis üyemizin mikrofonunu kapattıracağına, antidemokratik tavırla meclisi yöneteceğine, dönüp biraz Belediye'deki çarpıklıklarla ilgilense artık" ifadelerini kullandı. Öte yandan, kadın mağdurlardan birisinin konuyu savcılığa da taşıdığı ve hukuk mücadelesi vereceği kaydedildi.