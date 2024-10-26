Türk Yıldızları İzmir’e geliyor

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ünlü gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Gündoğdu Meydanı'nda özel bir gösteri uçuşu yapacağını duyurdu. İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi @ turkyildizlari1, İzmir'de! Valiliğimiz koordinasyonunda 29 Ekim kutlamaları kapsamında #TÜRKYILDIZLARI, gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir!" ifadelerine yer verildi. Gösterinin adresi Gündoğdu Meydanı olarak belirtilirken, etkinlik saati 29 Ekim Salı günü 17.30- 18.00 olarak duyuruldu.