Her dört fırından biri kaçak! İzmir Ticaret Odası Komite Üyesi’nden şok iddia

Son dakika İzmir haberleri... Geçtiğimiz günlerde Bakan Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile istişare toplantısında en çok vergi kaçıranların fırıncılar olduğunu vurgulamıştı. İzmir Ticaret Odası Fırıncılar Meslek Komite Üyesi Hüseyin Sağır'dan şok bir iddia gündeme geldi. Uzun yıllardır İzmir'de ekmek üretimi yapan iş insanı Hüseyin Sağır, İzmir'de bine yakın fırın olduğunu ancak her dört fırından birinin kaçak, merdivenaltı ve ruhsatsız faaliyette bulunduğunu iddia etti.

UNLU MAMULLER DENETİMİ

Kaçak ve korsan fırınların yanı sora 'Salihli Ekmeği' adı altında pazar yerlerinde ve sokak köşelerinde hiçbir hijyen olmadan binlerce ekmeğin satıldığını belirten Hüseyin Sağır kentin en önemli sorunlarından birisinin kaçak fırınlar olduğunu söyledi. Sağır, "Unlu mamuller fırın ruhsatı olmadan ekmek üretiyor. Ancak kimse bunu denetlemiyor. Böyle çalışan unlu mamul dükkanlarının acilen denetlenmesi lazım. Ne yazık ki denetimler yapılsa bile yine de yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

EKMEKLER BAYATLAR

Öte yandan Sağır açıkta satılan kaçak ekmeklerin vatandaşlara "1 hafta boyunca bayatlamaz. Uzun süre tazeliğini korur" gibi cezbedici laflarla satıldığını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Tamamen doğal yöntemlerle yapılan, içine herhangi bir katkı maddesi katılmayan ekmekler 1 gün içerisinde kesin bayatlar. Ancak bu ekmeklerin bir hafta boyunca taze kalması demek içerisine katkı maddesi katıldığının bir göstergesi. Eğer yediğiniz ekmek uzun süre taze kalıyorsa o ekmekten şüphelenin" şeklinde konuştu.

İÇERİĞİNE BAKILMIYOR

Hüseyin Sağır, "Belediye ekipleri Yeni Asır'da bu konuyla ilgili haber çıktıktan sonradenetim yapıyorlar. Ardından yine denetimleri azaltıyorlar. Ekmeklerin içine ne katıldığını kimse araştırmıyor. Türkiye'nin en önemli şehri olan İzmir'de bir de gece vakitleri cami çıkışlarında ekmek ve kaçak lavaş satıyorlar" diye konuştu.