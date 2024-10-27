İzmir 29 Ekim coşkusuna hazır

İzmir Valiliği, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşku ve gururla kutlamaya hazırlanan İzmirliler için geniş kapsamlı bir tören programı hazırladı. Cumhuriyetin yeni bir yüzyılı karşıladığını dile getiren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte, bu büyük millete yakışır şekilde, gururla, coşkuyla ve sevinçle kutlayalım" çağrısında bulundu.

CUMHURİYET 101 YAŞINDA

17 Ekim'de başlatılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama etkinlikleri; 28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam edecek. Hükümet Konağı önünde, hafta boyunca Konak Atatürk Meydanı'nda elle dokunan Türk Bayrağı'nın Vali Dr. Süleyman Elban'a teslim edilmesiyle sürecek programın devamında ise halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazı koreografisi sunulacak. 29 Ekim sabahı Valilik makamında Vali Elban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tebrikat töreninin ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar icra edilecek. 10.30'da başlatılacak program kapsamında; Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, halkın ve törene katılanların bayramını kutlayacak.

VALİ ELBAN'DAN DAVET

Cumhuriyetin 101. yılını, Cumhuriyet'e sevdalı İzmirlilerin yoğun katılımıyla kutlayacaklarına inandığını belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "İzmir'in millî bayramlarımızdaki büyük heyecanı, sevinci ve coşkulu katılımı herkesin malumudur. Cumhuriyet'in kurulmasında büyük emekleri ve katkısı olan kentimize, İzmirlilere çok yakışan bir Cumhuriyet Bayramı geçireceğiz. Bayram dolayısıyla bizler kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağımızın ve Atatürk posterlerinin asılmasını sağlayacağız. Hemşehrilerimizden de aynı şekilde evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmalarını istiyorum. Hava Kuvvetlerimizin gözbebeği Türk Yıldızları da 17.30'dan itibaren İzmir semalarından bizleri selamlayacak" diye konuştu.