İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( 2452. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. )
B. Hayrettin Paşa ( 2201 Sanayi Bölgesi Cd. 2204. Sk. 2200/1. Sk. 2200. Sk. 2202 2204/1 2203. Sk. )
10:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )
Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu Osmanlar Köyü )
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )
Balcılar ( Kenger Balcılar Köyü İç Yolu Balcılar Köyü )
10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
11:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
9:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Cumhuriyet ( HÜKÜMET Sağlık Sk. M.KIVANÇ KURTULUŞ Kurtuluş Hükümet Caddesi Aykan Sk. AYKAN )
Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
Ahıhıdır
29 Ekim ( Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd. )
Gazi
Ulus
Kemal Atatürk
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce
Çobanlar
Mursallı
Kuvvetli
İnönü
11:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 123 Sk. 160. Sk. 164. Sk. 170/1 Sk. YAVUZ SULTAN SELİM Zeki Öztaş Cd. 119 Sk. 113 )
10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Rüstem ( Karlı Sk. Ayışığı Sk. Bal Sk. Bebek Sk. Üzüm Sk. )
İskele