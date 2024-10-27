İzmir’in göbeğindeki bulvar karanlığa teslim

İzmir'in en merkezi noktalarından olan Konak ilçesine bağlı Çankaya semtindeki Gazi Osman Paşa Bulvarı, sokak lambalarının çalışmaması nedeniyle çok uzun zamandır karanlığa teslim. Hem iş merkezlerinin, hem de gözde otellerin yer aldığı, yılın her dönemi yerli ve yabancı binlerce turistin geçiş güzergahı olarak kullandığı cadde, akşam saatlerinde sokak aydınlatmalarının arızalı olması sebebiyle çirkin bir görüntü oluşturuyor.

Bulvarın başından sonuna kadar yıllardır karanlıkta kaldığını dile getiren bölge esnafı, turistlerin de geceleri rahatça dolaşamadıklarını tedirgin olduklarını söyledi.

İNSANLAR TEDİRGİN

Bazı tenha noktalarda ışığın olmaması ise vatandaşları ve turistleri tedirgin ediyor. Karanlıkta yürüyen kişiler, etraftaki işletmelerin ışıkları ve yoldan geçen arabaların farlarıyla kısa süreliğine aydınlanan caddede hızlıca ilerleyip gidecekleri yere yetişmeye çalışıyor. Sokak aydınlatma lambalarının neredeyse birkaç senedir aktif olmamasının sebebi bilinmezken, sorunun ne zaman çözüleceği de ayrı bir muamma. Durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve bazı vatandaşlar, yetkililerin bu noktadaki sorunu neden görmezden geldiğine anlam veremiyor. İzmirliler, kentin göbeği sayılan bu caddeye böylesi bir görüntünün yakışmadığını dile getirerek bir an önce sorunun çözülmesini talep ediyor.