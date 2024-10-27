Karnındaki şişkinliği önemsemedi! Hastaneye gittiğinde şoke oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Terzi, bu büyüklükteki bir tümörün sık görülmediğini belirterek, en az 6 branştan uzman hekimin ameliyat öncesi hazırlıklarda görev aldığını ifade etti.

Tümörü sorunsuz çıkardıklarını, hastayı tümör konseyine çıkaracaklarını ve bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerini ifade eden Terzi, şunları kaydetti:

"Maalesef ki yumurtalık kanserine çok geç tanı konuyor. Öyle bir durumda ele aldık ki hastayı, hayatını kaybetme riskini kendisi ve ailesiyle konuşmak zorunda kaldık. Bu tümörün 3-5 yılı geçen bir öyküsü var. Belirti vermeyebilir ancak bu tümöre daha 1-2 santimetreyken tanı koyulabilirdi. Yıllık rutin kontrollerle yakalanabilir, dolayısıyla bu kadar büyümeden tedavi edilebilir, bu kadar yüksek hayati riskle ameliyata girmek zorunda kalmazdı."