İzmir’de 4 yılda binlerce hak sahibi evlerine kavuştu

Bıyıkoğlu, Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda da çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını anımsattı.

Bölgede 8 etapta 3 bin 657 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini anlatan Bıyıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunlardan da 3 bin 198 konutun teslimini yaptık. Kalan konutlarımızı da önümüzdeki hafta itibarıyla teslim edeceğiz. Burada aynı zamanda 68 iş yeri yaptık. Bir anaokulu, ortaokul, lise, 2 cami yaparak hak sahiplerine sosyal donatı alanlarını da teslim ettik. Genel altyapı da buraya doğal gaz, elektrik, su getirdik. Depremzede vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerinde oturmaya devam ediyor. Depremden sonra hak sahiplerini ziyaret ettiğimizde son dönemde meydana gelen depremlerde herhangi bir sarsıntıyı hissetmediklerini söylüyorlar."