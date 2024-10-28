İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerden 'Cumhuriyet 101 yaşında' koreografisi

Ardından geçen günlerde 7'den 70'e İzmirlilerin Konak Meydanı'na kurulan dokuma tezgahında el birliği ile dokuduğu 1 metre boyunda ve 1,5 metre genişliğindeki Türk bayrağı için 'Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni' yapıldı. Bayrak tesliminin ardından öğrenciler ve protokol Hükümet Konağı önünde fotoğraf çektirdi.