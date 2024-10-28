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Haberler İzmir İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerden 'Cumhuriyet 101 yaşında' koreografisi

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerden 'Cumhuriyet 101 yaşında' koreografisi

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları İzmir'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalarda 400 ilkokul öğrencisinin 'Cumhuriyet 101 yaşında' koreografisi büyük beğeni topladı.

DHA
İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerde ’Cumhuriyet 101 yaşında’ koreografisi

İzmir'de, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında, 400 ilkokul öğrencisi hazırladıkları koreografi ile Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerde ’Cumhuriyet 101 yaşında’ koreografisi

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk sunma töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sırayla anıta çelenk bıraktı.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerde ’Cumhuriyet 101 yaşında’ koreografisi

Çelenk koyma töreninin ardından Hükümet Konağı önünde, halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Aliağa Cumhuriyet İlkokulu ve Balçova Asilnadir İlkokulu'ndan 400 öğrenci, Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı! Öğrencilerde ’Cumhuriyet 101 yaşında’ koreografisi

Ardından geçen günlerde 7'den 70'e İzmirlilerin Konak Meydanı'na kurulan dokuma tezgahında el birliği ile dokuduğu 1 metre boyunda ve 1,5 metre genişliğindeki Türk bayrağı için 'Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni' yapıldı. Bayrak tesliminin ardından öğrenciler ve protokol Hükümet Konağı önünde fotoğraf çektirdi.

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