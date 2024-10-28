İzmir’de elektrik kesintisi 28 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 10:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )
Kızılkeçili
Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )
Karahayıt ( Karahayit Yolu Karahayit Köyü İç Yolu )
Zeytinova
Alanköy ( Alanköy Köyü İç Yolu Koy İc Yolu Koy İci Yolu )
Buruncuk
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )
Gaziler ( Gaziler Köyü İç Yolu Gaziler Yolu Koy Yolu )
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
Kemalpaşa
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( Eğlenhoca Köyü Yolu OVACIK )
9:15 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere ( KOCAÇINARLAR YUKARI AKKAVAKLAR ATATÜRK MUSLUK Cumhuriyet Koyu İç Yolu Cumhurıyet Koyu İç Yolu Kocaçınarlar )
Şemsiler ( Mimar Sinan )
Aydoğdu
9:30 - 15:30
KINIK / İZMİR
Dündarlı ( Yayakent Menderes Dündarlı Köyü İç Yolu Dündarlı Köyü Başöğretmen Atatürk ORMAN )
Yayakent
Poyracık
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Akkoyunlu ( Eğercili Küme Evler AZMAKALTI Eğercil Mevki )
9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı ( YAZIBAŞI İZMİR )
Kuşçuburun ( 552. Çk. Sk. 551. Çk. Sk. )