İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...