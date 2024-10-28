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Haberler İzmir İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

ALİAĞA FATİH, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, MİMAR SİNAN
28.10.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ KARAOBA
28.10.2024 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERZENE
28.10.2024 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA
28.10.2024 saat 09:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA ŞİRİNKENT, ZEYTİNALANI, KALABAK, KADIOVACIK
28.10.2024 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 28 Ekim Pazartesi

MENEMEN İNCİRLİPINAR
28.10.2024 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI
28.10.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK GÖKÇEALAN
28.10.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA SIRA, YENİ
28.10.2024 saat 08:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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