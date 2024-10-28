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Haberler İzmir Türk Yıldızları'ndan İzmir'de hayran bırakan gösteri

Türk Yıldızları'ndan İzmir'de hayran bırakan gösteri

Son dakika İzmir haberleri... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir'de gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, prova uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri İzmirliler tarafından hayranlıkla izlendi.

DHA
Türk Yıldızları’ndan İzmir’de hayran bırakan gösteri

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gösteri yapacak Türk Yıldızları, prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları’ndan İzmir’de hayran bırakan gösteri

İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında gün boyu etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, 500'üncü yurt içi gösterisini İzmir'de yapacak. İzmirliler, prova uçuşu yapan Türk Yıldızları'nı hayranlıkla izledi.

Türk Yıldızları’ndan İzmir’de hayran bırakan gösteri

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan izlenebilecek.

Türk Yıldızları’ndan İzmir’de hayran bırakan gösteri

İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi @ turkyildizlari1, İzmir'de! Valiliğimiz koordinasyonunda 29 Ekim kutlamaları kapsamında #TÜRKYILDIZLARI, gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir!" ifadelerine yer verildi.

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