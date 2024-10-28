Türk Yıldızları’ndan İzmir’de hayran bırakan gösteri

İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi @ turkyildizlari1, İzmir'de! Valiliğimiz koordinasyonunda 29 Ekim kutlamaları kapsamında #TÜRKYILDIZLARI, gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir!" ifadelerine yer verildi.