Ege’deki antik kentlerin depremden korunması için proje başlatıldı

Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım Projesi'ne Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve AFAD'ın da destek olduğunu kaydeden Sözbilir, şu bilgileri verdi:



"Arkeologlar kültürel mirasımızı açığa çıkarıyor ama onun üzerinde herhangi bir güçlendirme, depreme dayanacak bir mekanizma tam kurulmamış. Biz de bunun üzerine özellikle arkeoloji, jeoloji, jeofizik, inşaat, şehir bölge planlanma, mimarlık ve turizm gibi farklı disiplinleri bir araya getirecek şekilde bir proje önerdik üniversitemize. Bu YÖK tarafından Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'ndan da destek aldı."

"NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ÖNERECEĞİZ"

Ocak ayında başlayacak proje kapsamında İzmir ve Manisa'da kazısı yapılmış, açığa çıkmış antik kentlerdeki kültür varlıklarını mercek altına alacaklarını belirten Sözbilir, bunlara en yakın fayları sanal ortamda çalışarak depremlere nasıl yanıt vereceklerini saptamaya çalışacaklarını söyledi.