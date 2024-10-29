İzmir’de silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybetti

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve bugün istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.