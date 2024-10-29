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Haberler İzmir İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 29 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN
İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 29.10.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

KARABAĞLAR YUNUS EMRE, GÜNALTAY, SELVİLİ, KİBAR 29.10.2024 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

KİRAZ YENİ 29.10.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

ÖDEMİŞ GERÇEKLİ 29.10.2024 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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