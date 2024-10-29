İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Sular kesilecek...

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 29.10.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YUNUS EMRE, GÜNALTAY, SELVİLİ, KİBAR 29.10.2024 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ 29.10.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERÇEKLİ 29.10.2024 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.