Bakan Kurum açıkladı: İzmir’deki vatandaşlarımız 1 yılda yeni yuvalarına kavuştu

BAKAN KURUM: AFETLERE DİRENÇLİ EVLERİNDE GÜVENLE OTURUYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından İzmir'deki TOKİ konutlarının görüntülerini paylaşarak, "İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti. O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

'DEVLET ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN HİÇ ÇEKMEDİ'

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, evlerine taşınan hak sahiplerinin görüşlerine yer verildi. Hak sahiplerinden Tülay İnan, "Konutların bu kadar kısa sürede biteceğini düşünmemiştim. O zaman herkesin bir tedirginliği vardı. Ben Bayraklı'ya gittiğimde çalışmalara bakıyordum. Zemin için 3-4 ay uğraştılar. Demirler nakış gibi işlendi. Yüzlerce işçi burada gece gündüz çalıştı. İzmir olarak biz Bakan beyi çok severiz. Murat Kurum hemen hemen her hafta İzmir'deydi. Devlet elini üstümüzden hiç çekmedi" dedi.