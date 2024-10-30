Ege’nin antik kentleri depremden korunacak

İZMİR ve Manisa'da her biri önceki asırlardan deprem izlerini taşıyan antik kentlerdeki kültür varlıkları için koruma projesi başlatıldı. Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım Projesi'ne Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve AFAD'ın da destek olduğunu kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Özellikle arkeoloji, jeoloji, jeofizik, inşaat, şehir bölge planlanma, mimarlık ve turizm gibi farklı disiplinleri bir araya getirecek şekilde bir proje önerdik üniversitemize" dedi.