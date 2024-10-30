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Haberler İzmir İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt için faaliyette bulunan ve teröristlerin propagandalarını yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA
İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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