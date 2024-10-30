Polis memuru silahlı saldırıda öldürüldü

İZMİR'DE bir polis memuru izin gününde öldürüldü. Çiğli İnönü Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen olayda iddiaya göre, tekel bayii işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi.

Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu.

Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÇEVREDEKİLERİN durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları 2 otomobil ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapıl

Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.