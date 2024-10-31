İzmir’de emniyet ve jandarma için 988 yeni araç törenle teslim edildi

"DAHA KALİTELİ HİZMET VE DAHA HUZURLU BİR ŞEHİR SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için, emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha üst seviye verilmesi, suç ve suçluyla mücadele, terörle mücadele olmak üzere, tüm alanlarda başarıyla hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırmak için, 7 gün 24 dört saat tüm kolluk birimlerimiz görev yapmaktalar. Bu görevlerini yaparken elbette ki çağın gerektirdiği her türlü teknik, araç ve gereçlerden de üst düzeyde yararlanmaları gerekiyor ki hizmet kalitesi daha da artsın. Bu anlamda, hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımızın birçok teknik ihtiyaçları bakanlığımız tarafından ve Valiliğimiz tarafından sürekli takviye edilmekte ve yenilenmektedir.