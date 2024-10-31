İZSU’dan temizlik harekâtı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizliği için yoğun bir çalışma yürütüyor. İZSU ekipleri bir yandan dere yataklarında temizlik yaparken diğer yandan da kentin atık sularını Çiğli Arıtma Tesisi'ne ulaştıran 60 kilometrelik hattı mercek altına aldı. 500 metrelik kısmında evsel atık yoğunluğu tespit edilen Fatih Caddesi'ndeki kolektör hattında yirmi dört saat kesintisiz çalışma yapılıyor. Tıkanıklığı genellikle giderlere atılan ıslak mendillerin oluşturduğunu ifade eden yetkililer, "Bu atıklar bertaraf edilmiyor ve hatta dibe oturma yapıyor. Bu yüzden suyun akışını engelliyor. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmasını diliyoruz. Lütfen ıslak mendil ve peçetelerinizi tuvalete atıp sifonu çekmeyin" şeklinde konuştu.