TEMAD Başkan Adayı’ndan İzmir çıkarması

TÜRKİYE Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkan Adayı Necmi Tengilimoğlu ve yönetim kurulu adayları Dr. Fatih Çam, Aydın Aksu, Yaşar Koç ve Esra Esigil İzmir'de kapsamlı bir tanıtım ve bilgilendirme turu gerçekleştirdi. İlk olarak Bayraklı TEMAD Şube Başkanı Kenan Örük ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda emekli astsubaylarla bir araya gelen ekip, kısa, orta ve uzun vadeli projelerini anlattı. Yeni dönemde TEMAD'ın güçlü bir yapıya kavuşması hedeflenirken, üyelerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirecek adımlar üzerinde duruldu.