Anneler otizmli çocuklara umut oldu

İzmir'in Urla ilçesinde otizmli çocukları olan anneler, evlatları için verdikleri mücadeleyi Urla Otizmle Yaşam Derneği ile devam ettiriyor. Oğlu Uras Şahin'e (6) 3 yaşında teşhis konmasıyla otizmle tanışan Urla Otizmle Yaşam Derneği Kurucu ve Başkanı Müge Şahin (38), "Toplum tarafından soyutlanıyoruz. Garip bakışlara maruz kalıyoruz. Dernekte önceliğimiz otizm farkındalığını arttırmak, daha sonra eğitim, istihdam alanları için fırsat yaratmak" dedi. 32 ailenin bir araya gelerek 7 Eylül'de kurduğu Urla Otizmle Yaşam Derneği ile otizmli çocuklara umut olunmasının amaçlandığı bildirildi. Dernek ile sörf derslerine başlayan otizmli çocuklara, eğitim ve istihdam için alan açılması da hedefleniyor.