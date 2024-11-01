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Haberler İzmir İzmir'de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

İzmir'de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak, Bayraklı, Bornova ilçelerinde eğlence mekanlarına yönelik operasyon yapıldı. 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken 3 iş yerine adli işlem yapıldı.

İHA
İzmir’de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine yönelik; Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, 43 alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 iş yeri hakkında adli işlemin yapıldığı belirtildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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