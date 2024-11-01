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Haberler İzmir İzmir'de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol yakalandı

İzmir'de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak, Bayraklı, Bornova ilçelerinde eğlence mekanlarına yönelik operasyon yapıld. 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken 3 iş yerine adli işlem yapıldı.

İHA
İzmir’de 43 eğlence mekanına baskın: Litrelerce kaçak alkol yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ticaretine yönelik; Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, 43 alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 46 şişe sahte muhtelif içki, 15 litre açık sahte muhtelif içki, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 iş yeri hakkında adli işlemin yapıldığı belirtildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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