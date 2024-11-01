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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 218 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 218 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan 156 operasyonda gözaltına alınan 218 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

AA
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 218 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi ve İzmir'in narkotik suçlar bakımından sıfır riskli bir il olarak anılmasını sağlamak amacıyla 1-31 Ekim tarihleri arasında, sokak satıcılarına yönelik 156 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 24 kilo 357 gram esrar-skank, 5 kilo 977 gram kokain, 35 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu, 1,39 litre ketamin ve 158 bin 885 sentetik ecza ele geçirildi, 332 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 218'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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