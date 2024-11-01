İzmirli Teyzeler gönüllere dokunuyor

İZMIR'DE, hiçbir karşılık beklemeden geleceğimizin teminatı çocuklara hediyeler gönderen ve kendilerine "İzmirli Teyzeler" adını veren kadınlar, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar 30 bin çocuğa ayırt etmeksizin yardım ulaştırdı. İzmirli teyzelerin yürekleri ısıtan bu örnek dayanışması karşısında, köy okullarından çocukların gönderdiği mektuplar ise duygu dolu anlar yaşattı.

İZMIR'DE yaşayan, örgü ve el işi yapan bir grup kadının çocuklar için dayanışması ve hikayesi yürekleri ısıttı. 7 yıl önce "İzmirli Teyzeler" adında sosyal medyada bir grup kuran kadınlar, ihtiyaç sahibi olsun olmasın, tüm çocuklara giysi ve kıyafet yardımı yapmaya başladı. Teyzelerin kurduğu grup seneler içerisinde çığ gibi büyüdü, Türkiye'nin farklı noktalarındaki çocuklara yardımlar yapıldı. Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Marmara'ya kadar hediyeler gönderilirken, "İzmir Teyzeler" bugüne kadar 30 bine yakın çocuğa ulaştı.

KARGO CEPTEN

İZMIR'IN farklı noktalarından gelerek, Buca ilçesindeki Yiğitler Mahallesi Muhtarlığına ait küçük bir kütüphanede buluşan teyzeler, hem el işi yapıyor hem de çocuklara gönderilecek hediye kolilerini paketliyor, kolilerin kargo ücretini ise kendi cebinden ödüyor.

İZMİRLİ teyzeler, sadece öğrencilere değil aynı zamanda da hastanelerdeki yeni doğan bebeklere de yardımlar gerçekleştiriyor.