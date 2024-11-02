Atatürk’e ait eşyalar İzmir’de sergileniyor

İzmir'de yer alan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), vatandaşların bağışları ve kurum bünyesindeki binlerce belgeyle tarihe ışık tutarken, hem kent tarihi hem de Türkiye tarihi açısından önemli bir görev üstleniyor. Paha biçilemez bağışlar arasında; Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasının bulunduğu Mebus Defteri de yer alıyor.

AFETE KARŞI KORUMA

1910-1911 yıllarında İzmir Belediye Başkanlığı yapmış Ali Nazmi Bey'in kaftanı, Mustafa Kemal Atatürk'e "Başkumandanlık ve Gazilik" unvanı verildiğine dair yayımlanan İstiklal Harbi broşürü gibi kıymetli eserlerin de yer aldığı bu bağışlar özel odalarda; yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı koruma sağlayan dolaplarda saklanıyor. Çok sayıda değerli eseri bünyesinde barındıran ve her geçen gün bağışlarla büyüyen APİKAM, İzmir'in tarihi açısından oldukça önem taşıyor. APİKAM'ın bağışçı sayısı 400'e yaklaşırken; görsel, belge, defter, kitap, süreli yayın, kartografik belgeyi kapsayan bu bağışlardan oluşan dijital arşiv veri sayısı 54 bine ulaştı. O bağışlar arasında; 1927 yılında basılan Osmanlıca ilk basım Nutuk kitabı, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun ve şanlı Türk askerinin İzmir'e girişini sevinçle karşılayan halkın resmedildiği İstiklal Harbi karpostalı da yer alıyor.

APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı, Ali Nazmi Bey'in kaftanının da müzede yer aldığını söyledi.

TÜM GAZETELER ARŞİVDE

Yine Binbaşı Nuri Özkan'ın 1926 tarihli askeri hüviyet cüzdanı, 1/10.000 ölçekli Osmanlıca İzmir şehir haritası, 1. Dünya Savaşı sonrası Fransa'da, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşmasının tıpkı basım haritası, İngiliz kolonisinin bir kısmının Yunan gemisi Elpiniki ile Londra Limanına gitmek üzere İzmir'den ayrıldığını kapak yapan 23 Eylül 1922 tarihli Fransızca L'lllustration Dergisi'nin bir nüshası, 1929 tarihli Bedi Hıfzı Efendinin İzmir İsmetpaşa Millet Mektebi diploması, 1927 tarihli hisse senedi de kıymetli bağışlar arasında dikkat çekiyor. Öte yandan APİKAM'da 1877 yılından 1950 yılına kadar İzmir'de çıkmış tüm gazetelere erişilebilir.