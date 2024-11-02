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İzmir dahil 9 ilde sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık

Emlak alım-satım sitelerindeki üyelikleri ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla İzmir'in de aralarında olduğu 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon dolandıran 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
İzmir dahil 9 ilde sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir dahil 9 ilde sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık

Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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