İzmir dahil 9 ilde sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık

Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.