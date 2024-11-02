İzmir’de çirkin şarkıyla Cumhuriyet kutlamasına soruşturma açıldı

İzmir'de okulda küfürlü sözler içeren şarkıyla çocukları dans ettiren öğretmen ve tören komitesi hakkında soruşturma başlatıldı. Ülkemizin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları yapılırken İzmir'deki bir okulda ilginç görüntüler vardı. Buca ilçesindeki bir okulda ilkokul çocuklarının kutlamalar çerçevesinde tertip ettikleri bir gösteride kullanılan şarkı tepki çekti. sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çocukların, Alizade isimli popüler kültür ünlüsü bir şarkıcının anormal adlı müstehcen sözler içeren şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü. konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.