  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep

13:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 628/1. Sk. 628. Sk. )

9:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

10:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Mustafa Kemal Paşa
Çamlı
Yelki
Payamlı
Küçükkaya

13:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köy Yolu ULU VELİLER Uluveliler Kocaceritler )

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş ( Çanakkale Asfaltı )

9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Yılanlı

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA