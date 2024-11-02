İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
13:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 628/1. Sk. 628. Sk. )
9:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
10:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Mustafa Kemal Paşa
Çamlı
Yelki
Payamlı
Küçükkaya
13:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köy Yolu ULU VELİLER Uluveliler Kocaceritler )
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş ( Çanakkale Asfaltı )
9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş