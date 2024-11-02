İzmir’de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...