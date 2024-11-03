İzmir’de elektrik kesintisi 3 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin detaylarını GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintisi...