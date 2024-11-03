İzmir’de elektrik kesintisi 3 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin detaylarını GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintisi...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( Talat Bilgin Cd. 208. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2222. Sk. 2227. Sk. Fevzi Çakmak Cd. )
Fatih ( 406. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. )
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Ergenli ( Ergenli Köyü İç Yolu Dereköy Yolu )
10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy ( Pınarköy Köyü İç Yolu PINARKÖY Pınarköy )
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Muratbey
Eğerci
Çaybaşı
Yeniköy
Şehitler
10:30 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Eğridere
Aktepe
Adaküre
Alakeçili
Bakırköy
Çamlık
Çiftlikköy
Çomaklar
Erikli
Halıköy
Karaoba
Kurudere
Atatürk
Beyköy
Cumhuriyet
Mutaflar
Palamutçuk
Sarıkaya
Tabaklar
Yağcılar
Yeniyurt
Yeşiltepe
Yukarıaktepe
Yukarıtosunlar
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
Kemalpaşa
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül ( 116. Sk. Küplücealtı Kır Ovası Kümesi 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. 134/2 )
10:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Karaman
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kerpiçlik
10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
9:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Yeğenli ( ova yolu Cumhuriyet Yolu )
Kızılcahavlu
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )