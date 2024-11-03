İzmir’den Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranda çalışan Aydın Karacasulu pide ustası Bayram Çelebi, geçtiğimiz aylarda tezgahta pide yaptığı esnada aklına gelen fikirle bir tarif uyguladı. Menüde yer alan tahinli pideyi, Karacasu'nun meşhur bal kabağı tatlısıyla pekiştiren usta, yaptığı tarifi önce kendisi denedi sonra da müşterilerine ikram ederek denetti.
Gelen yorumlarda tarifin oldukça güzel olduğu geri dönüşünü alan usta, menüye bu tarifi de ekletti. Gelen müşterilerin bal kabaklı tahinli pideyi oldukça övmesi ile bu lezzet vatandaşlar arasında yayıldı.
DUBAİ ÇİKOLATASINA RAKİP
Bal kabaklı tahinli pidenin mucidi olan pide ustası Bayram Çelebi, bu lezzetin son zamanlarda oldukça popüler olan Dubai çikolatasına rakip olduğunu söyledi. Çelebi, "Aydın'da kabak meşhur, tahinli meşhur. Karacasu'nun meşhur ürünleri bunlar. Biz de bunu birleştirdik burada ve ben icat ettim. Tezgahta tahinli pide yaparken aklıma geldi ve yaptım.
İlk kez buradaki bir müşteriye ikram ettim ve çok beğendi. Menümüze koyduk ve müşteriler de oldukça beğeniyor. Şimdi en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Dubai çikolatasına bin basar. Dubai çikolatasına rakibiz ve oldukça iddialıyız. Hem daha ucuz, hem daha lezzetli ve sağlıklı" açıklamasında bulundu.