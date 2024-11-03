İzmir’den Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide

İlk kez buradaki bir müşteriye ikram ettim ve çok beğendi. Menümüze koyduk ve müşteriler de oldukça beğeniyor. Şimdi en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Dubai çikolatasına bin basar. Dubai çikolatasına rakibiz ve oldukça iddialıyız. Hem daha ucuz, hem daha lezzetli ve sağlıklı" açıklamasında bulundu.