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Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'de 7 saatlik su kesintisi

İZSU duyurdu! İzmir'de 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin bazı ilçe ve mahallelerde 7 saat olacağı paylaşılan duyuruda belirtildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ
İZSU duyurdu! İzmir’de 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintisi detayları...

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İZSU duyurdu! İzmir’de 7 saatlik su kesintisi

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
03.11.2024 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAZIMDİRİK
03.11.2024 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAK AKDENİZ
03.11.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’de 7 saatlik su kesintisi

KONAK ETİLER, OĞUZLAR, KOCAKAPI
03.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, YOLÜSTÜ, KAYMAKÇI, SEKİKÖY, HACIHASAN, YILANLI, BALABANLI, TOSUNLAR, YENİCEKÖY, ÜZÜMLÜ, SUÇIKTI
03.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KADIOVACIK
03.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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