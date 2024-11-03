İZSU duyurdu! İzmir’de 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintisi detayları...
BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
03.11.2024 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAZIMDİRİK
03.11.2024 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK AKDENİZ
03.11.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ETİLER, OĞUZLAR, KOCAKAPI
03.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, YOLÜSTÜ, KAYMAKÇI, SEKİKÖY, HACIHASAN, YILANLI, BALABANLI, TOSUNLAR, YENİCEKÖY, ÜZÜMLÜ, SUÇIKTI
03.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KADIOVACIK
03.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.