İZSU duyurdu! İzmir’de 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 3 Kasım Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintisi detayları...

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