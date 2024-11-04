23 kişiyi 22 milyon lira dolandırdılar! İzmir’deki kuyumcu kardeşler yakalandı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul'da yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.