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Haberler İzmir 23 kişiyi 22 milyon lira dolandırdılar! İzmir'deki kuyumcu kardeşler yakalandı

23 kişiyi 22 milyon lira dolandırdılar! İzmir'deki kuyumcu kardeşler yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan altın emanet alan ve 22 milyon liralık vurgun yapan kuyumcu kardeşler yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA
23 kişiyi 22 milyon lira dolandırdılar! İzmir’deki kuyumcu kardeşler yakalandı

İzmir Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'na gelen ve yüksek kar vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar. Bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. (41) ve kardeşi Y.K.'den şikayetçi oldular.

23 kişiyi 22 milyon lira dolandırdılar! İzmir’deki kuyumcu kardeşler yakalandı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul'da yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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