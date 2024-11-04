Aracıyla 50 metreden uçuruma yuvarlandı

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Evka 7'den Uzundere Mahallesi'ne giden M.B. idaresindeki 35 BYS 123 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak uçuruma düştü. Yaklaşık 50 metrelik uçurumda yuvarlanarak ağaçlara takılan aracın sürücüsü yaralandı. Kaza yerinden geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.B'yi araçtan çıkararak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.