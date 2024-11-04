Foça Belediyesi araziye çöktü

İzmir'de Foça Belediyesi aralarında Sedat Sevkat'in de bulunduğu 4 varise ait olan 480 metrekarelik, denize sıfır tapulu arazisini halk plajına dahil etti. Sedat Sevkat'ın 2019 yılında kanserden vefat etmesinden sonra hissedarlar araziyi özel bir işletmeye kiraya vermek istedi ancak belediye 'Kıyı Kanunu'nu gerekçe gösterip tapulu araziye şezlong ve şemsiye konulmasına izin vermedi. Son yerel seçimlerden sonra Foça Belediye Başkanı seçilen CHP'li Saniye Bora Fıçı da vatandaşın tapulu arazisini kamulaştırmak yerine halk plajına şemsiye ve şezlong koyup ailenin mağduriyetini devam ettirdi. Ana hissedarlardan biri olan baba Sedat Sevkat'ın kızı Tuğce Sevkat Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunarak "Belediye tapulu arazimize adeta çöktü. 12 yıldır mağduriyetimiz sürüyor" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı

SORUN GİTTİKÇE BÜYÜDÜ

Foça Belediyesi, 'Değirmenlik' diye bilinen Yeni Foça Ali Stair Caddesi yakınındaki sahil şeridinin bir bölümünü halk plajına çevirdi. Denize sıfır olan halk plajı içerisinde tapulu arazisi olan Sedat Sevkat, iddiaya göre o dönem Foça Belediye Başkanı olan CHP'li Gökhan Demirağ'a mağduriyetini dile getirdi ancak bir sonuç alamadı. 2012 yılında tapulu arazinin sahibi ile belediye mahkemelik oldu ancak Sedat Sevkat, 2019 yılında kanser hastalığı nedeni ile vefat etti. Baba Sevkat'ın tapulu arazisi 4 ana hissedar arasında pay edilirken, aradan geçen süreçte çözülmeyen sorun daha da büyüdü. Hissedarlardan biri, halk plajındaki tapulu arazilerine şezlong ve şemsiye koyup işletmek isteyen bir şahsa burayı kiraya verdi ancak belediye 'Kıyı Kanunu'nu gerekçe göstererek karşı çıktı.

'VERGİLERİNİ ÖDÜYORUZ'

Ailenin işletmesine izin verilmeyen arazi mağduriyeti 31 Mart yerel seçimlerinde Foça Belediye Başkanlığı'na Fıçı'nın seçilmesinden sonra da devam etti. Fıçı ile görüşüp 12 yıldır yaşadıkları sorunun çözümü için randevu almaya çalıştıklarını söyleyen Tuğce Sevkat, "Defalarca başkan ile görüşmek istedik bizimle görüşemedi. Burası babama dedemden kalan bir arazi. Tapulu arazimiz belediye tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Arazinin emlak vergilerini düzenli olarak biz ödüyoruz ancak plajı Foça Belediyesi kullanıyor" diye konuştu.

Tuğce Sevkat mağduriyetini dile getirdi.

'MAĞDURİYETİMİZ NE OLACAK?'

HALK plajı içerisinde yer alan tapulu arazilerine şemsiye ve şezlong atılmasına belediyenin izin vermediğini ancak bu yaz sezonunda buraya belediyenin kendisinin şezlong ve şemsiye koyduğunu aktaran Sevkat şöyle devam etti: "Eğer biz, elimizdeki tapulu yerden herhangi bir hak talep edemiyorsak, Foça Belediyesi buraya çöktüyse bize aynı rayiç bedele sahip, emsal bir arazi göstermek zorunda. Belediye 'Halk plajı yaptım' diyerek vatandaşın gözünde şirin gözükmeye çalışıyor ancak vatandaş olarak benim mağduriyetim ne olacak? Benim dedemden kalan yere sen çökemezsin. Ne bize bu araziyi kullandırtıyor ne de parasını ödüyor. Belediye vatandaşın kendi mülkünü kiralamasına ya da işletmesine müsaade etmiyor. Deyim yerindeyse bizi ne öldürüyor, ne de güldürüyor" ifadelerini kullandı.