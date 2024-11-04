İzmir’de 9 saate varan su kesintisi 4 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 KASIM PAZARTESİ

KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE

04.11.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ

04.11.2024 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ İSTİKLAL, YENİ

04.11.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES BARBAROS

04.11.2024 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YILANLI, HACIHASAN, KEMER, BALABANLI, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAYIR, ÇAMLICA, DEMİRDERE

04.11.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.