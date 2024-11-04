İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih ( 2452. Sk. )
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Aydınlıkevler
Maltepe
Ahmet Taner Kışlalı
9:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
9:10 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
İğdeli ( KOCAİBRAHİMLER Kırmustafalar )
Taşlıyatak
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çatalca
Dereköy
Akçaköy
Yeniköy
Barbaros
Kuyucak
Küner
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Suçıktı
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
Göllüce
Şehitler
Pamukyazı
Naime
Atalan
19 Mayıs
Arslanlar
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Atatürk