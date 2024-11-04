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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih ( 2452. Sk. )

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Aydınlıkevler
Maltepe
Ahmet Taner Kışlalı

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

9:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca

9:10 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
İğdeli ( KOCAİBRAHİMLER Kırmustafalar )
Taşlıyatak

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çatalca
Dereköy
Akçaköy
Yeniköy
Barbaros
Kuyucak
Küner

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos

9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Pazartesi

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Suçıktı

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
Göllüce
Şehitler
Pamukyazı
Naime
Atalan
19 Mayıs
Arslanlar

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Atatürk

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