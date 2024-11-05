Çiğli’de gündem ‘TUSAŞ’ saldırısı

ÇİĞLİ Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, TUSAŞ saldırısına yönelik olarak mecliste açıklamalarda bulundu. TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın Çiğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olduğunun öğrenilmesi ve işten atılması ile ilgili konuşan Yıldız şöyle söyledi: "Teröristlerden birinin abisinden birinin belediyemizde çalıştığını öğrendik. İletişim kanallarını sağlıklı kuramadığı için izne çıktığını sonra öğrendik. Kararı alırken bütün dengeleri gözettik."