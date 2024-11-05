İzmir’de zeytin ve zeytinyağı sezonu başladı! 750 bin ton üretim bekleniyor

İTB ve Bergama Ticaret Odası (BERTO) iş birliğinde zeytin ve zeytinyağı 2024-2025 sezonu açılış töreni Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören öncesinde Bergama'da zeytin hasadı yapıldı. Törene, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Emel Ürper, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Kolat'ın yanı sıra zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sezon açılışımızı, sadece ülkemizin değil, dünyanın en bereketli topraklarında, Bakırçay Havzamızda gerçekleştiriyoruz. Bu özel etkinlikte, ülkemizin zengin zeytin kültürünü, bu toprakların bereketini ve tarımın önemini bir kez daha vurgulamak için bir aradayız. Zeytin bu topraklarda hep bolluğun, bereketin sembolü oldu. Varlığıyla hayatımıza zenginlik kattı. Verdiği huzurla gölgesinde yaşayan herkese barışın yüceliğini anlattı. Kalıcı olmanın önemini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
'REKOLTE TAHMİNİME GÖRE; 750 BİN TON SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ BEKLİYORUZ'
İnsanların, daha doğal ve sağlıklı gıdalara yöneldiğini ve zeytinyağının da bu taleplerin merkezinde yer aldığını söyleyen Kestelli, "Ancak, artan talebe rağmen, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi faktörler, küresel zeytin üretiminin önünde riskleri de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda yaşananları düşündüğümüzde bunu çok net görebiliyoruz. Son birkaç yıldır küresel zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi düşüşler yaşanırken, fiyatlarda da tarihi yüksek değerler görüldü. Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara, ticarette belirsizliklerin artmasına ve sektör temsilcilerinin zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Türkiye olarak bu süreci diğer üretici ülkelere göre daha şanslı geçirdiğimizi kabul etmeliyiz. Nitekim, geçtiğimiz yıl ortalama bir sezon yaşasak da 2022 yılında tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşmıştık. Bu sezon ise sektör, yeni bir rekora hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonucuna göre; 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz. Ancak, önceliğimizin rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade; verimliliğimizi ve kalite standartlarımızı yükseltmek, markalaşma çalışmalarına ağırlık vermek ve sürdürülebilir zeytin uygulamalarını benimsemek olması gerektiğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.
'PROJEDE YER ALACAK ÜLKEMİZDEN 50 İŞLETME ARASINDA YER ALMAYI DAVET EDİYORUZ'
Zeytin ve zeytinyağında hem üretimin hem de ticaretin gelişmesi için birçok proje yürüttüğünü söyleyen Kestelli, "İspanyol ve İtalya ortaklarımızın da bulunduğu 'Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi' isimli Avrupa Birliği projemizin açılışını geçtiğimiz günlerde tamamladık. Bu projemiz ile zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek ve kaynakları verimli kullanan teknolojileri destekleyerek, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla üye firmalarımızı projede yer alacak ülkemizden 50 işletme arasında yer almayı davet ediyoruz" dedi.
'KAYITLI 66 BİN DEKARLIK ALANDA ZEYTİN HASADI YAPILMAKTADIR'
Bergama Kaymakamı Avni Oral da "İlçemizde de kayıtlı 66 bin dekarlık alanda zeytin hasadı yapılmaktadır. Bu alanda yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacına sahip. Kınık, Bergama'yı, Aliağa'yı değerlendirdiğimiz zaman aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu da görebiliyoruz. Ancak zeytinin katma değeri yüksek bir ürün olarak pazarlanmasına yönelik de ilçemizde eksikliklerin mevcut olduğunu değerlendiriyoruz. Yeterli tesiste ve örgütlenmede olmadığınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Zeytin tarımında kooperatifleşme ve şirketleşme çok önemli bir yer almaktadır. Bölgemizde bu alanda faaliyette bulunan kurumsal yapılar yeterli değildir. Bu yönde kurulacak kooperatifler, işletmelerin varlığı bölge ve Bergama zeytininin ve zeytinyağının bir marka olarak ortaya çıkmasına, ambalajlı ürüne dönüştürülmesine ve üretimde bulunan çiftçilerimize katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.