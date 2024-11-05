İzmir’de zeytin ve zeytinyağı sezonu başladı! 750 bin ton üretim bekleniyor

'REKOLTE TAHMİNİME GÖRE; 750 BİN TON SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ BEKLİYORUZ'

İnsanların, daha doğal ve sağlıklı gıdalara yöneldiğini ve zeytinyağının da bu taleplerin merkezinde yer aldığını söyleyen Kestelli, "Ancak, artan talebe rağmen, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi faktörler, küresel zeytin üretiminin önünde riskleri de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda yaşananları düşündüğümüzde bunu çok net görebiliyoruz. Son birkaç yıldır küresel zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi düşüşler yaşanırken, fiyatlarda da tarihi yüksek değerler görüldü. Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara, ticarette belirsizliklerin artmasına ve sektör temsilcilerinin zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Türkiye olarak bu süreci diğer üretici ülkelere göre daha şanslı geçirdiğimizi kabul etmeliyiz. Nitekim, geçtiğimiz yıl ortalama bir sezon yaşasak da 2022 yılında tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşmıştık. Bu sezon ise sektör, yeni bir rekora hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonucuna göre; 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz. Ancak, önceliğimizin rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade; verimliliğimizi ve kalite standartlarımızı yükseltmek, markalaşma çalışmalarına ağırlık vermek ve sürdürülebilir zeytin uygulamalarını benimsemek olması gerektiğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.