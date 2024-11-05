Karşıyaka’da yangın: 3 kişi hastanelik oldu

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, dün 19.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1819/3 sokakta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında Nurten Erişen'e ait dairede çıktı. Evin balkonundan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis önlem amaçlı binada oturanları tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde tek başına olduğu öğrenilen Erişen ile binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Solunum sorunu yaşayan mağdurlar, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken, inceleme başlatıldı.