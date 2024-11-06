Ege’de keçecilik mesleği tarihe yenik düştü

Ege Bölgesi'nin dağlarında koyun ve keçi süren pek çok Yörük zamana ayak uydurup yerleşik düzene geçerek davarları güderek değil ahırda besleyerek büyütmeye başladı. Eskiden önemli bir meslek kolu olan keçecilik de teknolojik gelişmelere yenik düşerek unutulmaya yüz tuttu.



Keçenin tarih boyunca bilinen en eski tekstil ürünü olduğunu belirten mesleğin son temsilcilerinden Ali Uygun, "Keçe açık alanda en sağlıklı ve en koruyucu üst kıyafet dür. İlk olarak nasıl, ne zaman ve nerede yapıldığına dair kesin kaynaklar olmamasına rağmen insanlık tarihi boyunca var olmuş bir sanat ürünüdür